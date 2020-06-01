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محافظ الفيوم: لا أتحمل مثل هذا.. تبديل "كمامة" بـ"قمامة" في خطاب رسمي

10:31 م الإثنين 01 يونيو 2020
محافظ الفيوم: لا أتحمل مثل هذا.. تبديل "كمامة" بـ"قمامة" في خطاب رسمي

الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم

كتب ــ عمرو هلال:

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن هناك غلطة لم أتحملها، حيث أنه في واقعة تم استبدال كلمة كمامة بـ"قمامة" في أحد خطابات التوعية بمحافظة الفيوم، مشيرًا إلى أنها وتطلبت اتخاذ إجراء رادع".

وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الاثنين، أنه يسمح بمرور بعض الأخطاء الإملائية إذا لم تتسبب في لبس أو مشكلة، إلا أن لابد وأن نتوقف عند مثل هذه الأخطاء .

وأشار إلى انه لم يفصل الموظفين المسؤولين عن الواقعة، مؤكدًا أنه تم وقفهم عن العمل ونقلهم للقيام بعمل آخر، بالإضافة إلى إحالتهم للتحقيق.

وأكد أن المسؤول وقع على خطاب له أهمية في نطاق عمله وكان يجب أن تتم مراجعته أكثر من مره، حيث أنه غير في معنى الخطاب، وبدل كلمة "كمامة" بـ"قمامة".

ويُذكر أن الدكتور أحمد الأنصاري، إعفاء كل من رئيس الوحدة المحلية بقرية المشرك قبلي التابعة لمركز يوسف الصديق، وسكرتير الوحدة المحلية، والموظف المختص عن إعداد الخطابات للجهات ذات الصلة.

كمامة حافظ الفيوم ركز يوسف الصديق لدكتور أحمد الأنصاري

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