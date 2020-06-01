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​سنتخذ الإجراءات القانونية.. "السياحة" تحذر الفنادق من العمل دون شهادة السلامة الصحية

09:43 م الإثنين 01 يونيو 2020
​سنتخذ الإجراءات القانونية.. "السياحة" تحذر الفنادق من العمل دون شهادة السلامة الصحية

عبدالفتاح العاصي رئيس قطاع المنشآت الفندقية

كتب- يوسف عفيفي:


قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إنه يجب على الفنادق التي لم تتقدم بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل حتى الآن، سرعة التقدم بطلباتها إلى غرفة المنشآت الفندقية لاستيفاء جميع الضوابط المعتمدة.

وأضاف العاصي أنه في حالة قيام أي فندق باستقبال الزائرين دون حصوله على شهادة السلامة الصحية المعتمدة ستتخذ الوزارة ضده كل الإجراءات القانونية الصارمة.

يأتي ذلك في ضوء الاشتراطات والضوابط المعتمدة من مجلس الوزراء بشأن تشغيل المنشآت الفندقية في ظل جائحة فيروس كورونا.

عبدالفتاح العاصي وزارة السياحة فيروس كورونا

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