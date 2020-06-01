​تخفف الضغط على الحكومة.. برلماني يطالب بوضع تسعيرة للمستشفيات الخاصة

(مصراوي):

قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن تخفيض تكاليف علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة أو إخضاعها لتسعيرة جبرية مهم وضروري؛ خصوصًا مع ارتفاع معدل الإصابة اليومية بفيروس كورونا، وفي ظل قيام الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة بإمداد المستشفيات بأغذية المرضى وتوفير الكمامات والمطهرات الكحولية، وبالتالي لن يسدد المريض إلا الكشف والإقامة وفقًا للتسعيرة الجبرية التي تحددها الوزارة والمتعارف عليها.

وأشار بركات، خلال حديثه، اليوم الاثنين، إلى ضرورة فتح القطاع الخاص؛ لتفعيل تقديم خدمة العلاج لمجابهة فيروس كورونا وفق تسعيرة جبرية موضوعة من الحكومة، حسب مستوى المستشفى.

وأوضح البرلماني أن المستشفيات الخاصة قدمت الخدمة بالفعل ولكن بسعر خيالي ومبالغ فيه، كما أن قانون حماية المستهلك الصادر في عام 2018 يتيح للحكومة تحديد أسعار السلع والخدمات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة، وكذلك تتيح تعديلات قانون الطوارئ التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، إلزام المستشفيات والمعامل الخاصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية تحت الإشراف الحكومي الكامل لفترة محددة.

وأوضح عضو لجنة التعليم بالبرلمان أن هذه الخطوة في حال اتخاذها ستسهم في تخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر، والتي تعمل بكامل طاقتها لاستقبال مصابي الفيروس وللتيسير على المواطنين لتلقي الخدمة العلاجية، في إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا.

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