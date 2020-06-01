برلماني: أبطال جيش مصر الأبيض أفشلوا مؤمرات الإرهابية

(مصراوي):



وجه النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التحية لجيش مصر الأبيض من الأطباء والأطقم الطبية وجميع المنتمين للمنظومة الطبية المصرية لنجاحهم الكبير في إحباط محاولات المتربصين والمتآمرين ضد الدولة المصرية.

وقال "السويدي"، في بيان اليوم الاثنين، إن أبطال جيش مصر الأبيض أفشلوا محاولات جماعة الإخوان الإرهابية في مواجهتهم الناجحة مع فيروس كورونا، واخلاصهم لمصر وشعبها جعلهم لايترددون لحظة في تقديم أرواحهم لإنقاذ المصريين من فيروس كورونا، مؤكدًا أن جميع الجهات المعنية نجحت بمهنية واحترافية في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وأعرب رئيس لجنة الطاقة والبيئة، عن ثقته الكاملة في قدرة مصر على تخطي أزمة كورونا، مؤكدًا أن مصر في عالم ما بعد كورونا سيكون لها شأن كبير ومكانة مرموقة على مختلف الأصعدة السياسية الإقليمية والعربية والأفريقية والدولية.

وناشد الشعب المصري، الالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، خاصة خلال هذه المرحلة الحاسمة في المواجهة الشاملة من الدولة مع هذا الفيروس اللعين.