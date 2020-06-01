أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

برلماني: أبطال جيش مصر الأبيض أفشلوا مؤمرات الإرهابية

09:09 م الإثنين 01 يونيو 2020
برلماني: أبطال جيش مصر الأبيض أفشلوا مؤمرات الإرهابية

النائب طلعت السويدي

(مصراوي):

وجه النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التحية لجيش مصر الأبيض من الأطباء والأطقم الطبية وجميع المنتمين للمنظومة الطبية المصرية لنجاحهم الكبير في إحباط محاولات المتربصين والمتآمرين ضد الدولة المصرية.

وقال "السويدي"، في بيان اليوم الاثنين، إن أبطال جيش مصر الأبيض أفشلوا محاولات جماعة الإخوان الإرهابية في مواجهتهم الناجحة مع فيروس كورونا، واخلاصهم لمصر وشعبها جعلهم لايترددون لحظة في تقديم أرواحهم لإنقاذ المصريين من فيروس كورونا، مؤكدًا أن جميع الجهات المعنية نجحت بمهنية واحترافية في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وأعرب رئيس لجنة الطاقة والبيئة، عن ثقته الكاملة في قدرة مصر على تخطي أزمة كورونا، مؤكدًا أن مصر في عالم ما بعد كورونا سيكون لها شأن كبير ومكانة مرموقة على مختلف الأصعدة السياسية الإقليمية والعربية والأفريقية والدولية.

وناشد الشعب المصري، الالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، خاصة خلال هذه المرحلة الحاسمة في المواجهة الشاملة من الدولة مع هذا الفيروس اللعين.

طلعت السويدي لجنة الطاقة والبيئة جيش مصر الأبيض مؤمرات الإرهابية مجلس النواب فيروس كورونا

الخبر التالى:

​تخفف الضغط على الحكومة.. برلماني يطالب بوضع تسعيرة للمستشفيات الخاصة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 26384

    عدد المصابين

  • 6447

    عدد المتعافين

  • 1005

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6330069

    عدد المصابين

  • 2883711

    عدد المتعافين

  • 376005

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تجاوزنا ألف حالة وفاة.. الصحة: 1399 حالة جديدة فيروس كورونا