التزام من المواطنين بارتداء الكمامات بوسائل النقل والشوارع (صور)

25 ألف جنيه لا تُرد.. ننشر ضوابط تصاريح التشغيل المؤقتة للمحلات المخالفة

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- محمد حسام الدين وكريم أحمد:

حرص المواطنون على ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام والجماعي والقطارات، وأثناء سيرهم في الشوارع والطرق العامة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك وفقًا لقرارات مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الجديدة لمواجهة الفيروس المستجد.



ورصدت عدسة "مصراوي" حركة المواطنين في وسائل النقل العام بالقاهرة، ومدى التزامهم بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات فيما بينهم.

كما التزم السائقون أيضًا بالإجراءات الوقائية من ارتداء للكمامات والقفازات لمواجهة زيادة الإصابات بفيروس كورونا.