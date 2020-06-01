أمين صندوق نقابة الصحفيين يعلن إصابته بفيروس "كورونا"

(مصراوي):

أعلن حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين، إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "فيسبوك".

وقال الزناتي في تدوينة له: "قدر الله، وما شاء فعل.. أظهرت عينة التحليل إصابتي بفيروس كورونا.. أثق بأن الله لا يفعل إلا الخير.. وهتعدي إن شاء الله بفضله وكرمه ودعواتكم.. لكم محبتي جميعًا، وحفظكم من كل سوء".

يأتي هذا عقب إعلان وفاة الحالة الثالثة لأحد العاملين في جريدة الجمهورية، متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا"، اليوم الاثنين.

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