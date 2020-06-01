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الصحة تنشر أحدث بروتوكول علاجي لـ"كورونا" بعد إضافة الأدوية الجديدة

07:39 م الإثنين 01 يونيو 2020
الصحة تنشر أحدث بروتوكول علاجي لـ"كورونا" بعد إضافة الأدوية الجديدة

الدكتورة هالة زايد

كتب- أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، البروتوكول الأخير الذي اعتمدته اللجنة العلمية بالوزارة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضافت اللجنة العلمية بعض العقارات الجديدة إلى البروتوكول، مثل دواء "لوبينافير/ريتونافير" ومضاد لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، في علاج الحالات المتوسطة وشديدة الأعراض، على أن يكون داخل المستشفيات وتحت إشراف طبي مباشر.

ووفق البروتوكول الذي اطلع عليه مصراوي، فإن إعطاء دواء الإيدز للمرضى سيكون مسارًا آخرا مع عقار "هيدروكسي كلوركين" الذي استقرت اللجنة على الإبقاء عليه في علاج بعض الحالات الأخرى.

كانت الدكتورة جيهال العسال، عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، قالت إنه تم الاستقرار على إبقاء عقار "هيدروكسي كلوروكين" ضمن بروتوكول علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعدما أثبتت نتائج الدراسات التي أجريت فاعليته في العلاج وكانت مبشرة، ونسبة التعافي جيدة.

وأوضحت لمصراوي أن هناك تعديلا في بروتوكول العلاج للمصابين، وتم حذف عقار التاميفلو، وإضافة بدائل من أدوية أخرى مضادات للفيروسات مع الهيدروكسي كلوروكين، بجانب بعض الأدوية لتقوية المناعة، وعقار فيتامين سي والزنك ومضادات حيوية.

ويشرح البروتوكول العلاجي طريقة التعامل مع المصابين وفق الأعراض الإكلينيكية، سواءً للحالات الخفيفة أو المتوسطة أو الحرجة.

ودائمًا ما ينصح الأطباء بعدم تناول أي دواء قبل استشارة ومراجعة الطبيب المختص، إذ قد يكون له أعراض جانبية في بعض الأحيان.

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