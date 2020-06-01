نقيب التشكيليين تتفق مع الهيئة الهندسية على إقامة تمثال للشهيد منسي

(مصراوي):

اجتمعت الفنانة الدكتورة صفية القباني، نقيب التشكيليين، مع اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، في حضور قيادات الهيئة الهندسية وهيئة المكتب بالنقابة، والدكتورة ريهام عمران الأمين العام، والدكتور حسن كامل رئيس شعبة النحت.

وتناول الاجتماع حوارًا حول المبادرة التي أطلقتها نقابة الفنانين التشكيليين "النصب التذكاري لشهداء الوطن البواسل وتمثال البطل أحمد المنسي وكل شهداء الجيش والشرطة والجيش الأبيض- أطباء مصر"، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة.

تناول الاجتماع سبل التعاون لتوثيق أواصر التعاون بين المجتمع المدني المتمثل في نقابة الفنانين التشكيليين والهيئة الهندسية.

يُشار إلى أن نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني، أعلنت إطلاق مُبادرة لنحاتين مصر أعضاء النقابة بهدف إنشاء تمثال للشهيد أحمد منسي الأسطورة يليق بصاحبه وتخليدًا لذكراه.