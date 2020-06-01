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"مستقبل وطن" يفتتح المجمع الطبي الشامل في القاهرة

06:35 م الإثنين 01 يونيو 2020
"مستقبل وطن" يفتتح المجمع الطبي الشامل في القاهرة

مركز مستقبل وطن الطبي

(مصراوي):

افتتح حزب مستقبل وطن، مجمع العيادات الطبية الشاملة، "مركز مستقبل وطن الطبي" بالقاهرة، تطبيقًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "حياة كريمة"، لتقديم خدمة طبية بأسعار رمزية.

ويضم المركز 12 عيادة للكشف في جميع التخصصات الطبية، فضلًا عن عيادة أسنان مجهزة بأحدث الأجهزة، تضم غرفة تعقيم خاصة بالأسنان، ومعمل تحاليل، يضم أحدث أجهزة التحاليل، ومركز آشعة مجهز بأحدث التكنولوجيا في مجال الأشعة المقطعية، وأشعة الماموجرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي، فضلًا عن عيادات النساء والولادة، والأطفال.

مركز مستقبل وطن الطبي حزب مستقبل وطن العيادات الطبية الشاملة السيسي مبادرة حياة كريمة

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