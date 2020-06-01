أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

وزيرة الثقافة تستقبل المطرب محمد منير لدراسة تنفيذ عدد من المشروعات الفنية

06:28 م الإثنين 01 يونيو 2020
وزيرة الثقافة تستقبل المطرب محمد منير لدراسة تنفيذ عدد من المشروعات الفنية

وزيرة الثقافة تستقبل المطرب محمد منير

(مصراوي):


استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، المطرب محمد منير، لدراسة تنفيذ عدد من المشروعات الفنية خلال الفترة المقبلة، بهدف استثمار وتوجيه طاقات الشباب خلال فصل الصيف.

وخلال اللقاء أكدت عبدالدايم أن الفنون الجادة وسيلة فاعلة لبناء الإنسان وتطوير المجتمع، مشيرة إلى قدرة القوى الناعمة على تحفيز أبناء الوطن لاستمرار العطاء بهدف تحقيق الازدهار المنشود.

وأشادت باستجابة منير الفورية والدائمة للتعاون مع وزارة الثقافة.

من ناحيته، أبدى الكينج استعداده التام للتعاون مع وزارة الثقافة في أي أنشطة وفعاليات من شأنها إعلاء قيمة الفن والمساهمة في خدمة الوطن.

وأكد أن الفن وسيلة فاعلة للتعبير عن الأفكار، والمشاعر، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء والولاء والمواطنة كرسالة هادفة يؤديها الفنان ضمن رسالاته المتعددة.​

محمد منير إيناس عبدالدايم وزارة الثقافة

الخبر التالى:

"مستقبل وطن" يفتتح المجمع الطبي الشامل في القاهرة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 24985

    عدد المصابين

  • 6037

    عدد المتعافين

  • 959

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6148851

    عدد المصابين

  • 2727832

    عدد المتعافين

  • 370479

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن شراء أدوية المناعة من الصيدليات