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​تبدأ غدًا.. ننشر المواعيد الجديدة لهيئة النقل العام بعد تعديل موعد الحظر

05:43 م الإثنين 01 يونيو 2020
​تبدأ غدًا.. ننشر المواعيد الجديدة لهيئة النقل العام بعد تعديل موعد الحظر

هيئة النقل العام

كتب- محمد نصار:

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه تم تغيير مواعيد تشغيل أتوبيسات الهيئة على كافة الخطوط، على أن يبدأ العمل بالمواعيد الجديدة بداية من الغد.

وأضاف علي لـ"مصراوي"، اليوم الاثنين، أنه تقرر أن يبدأ عمل الأتوبيسات مبكرًا ساعة، عن المواعيد القديمة.

وتابع رئيس الهيئة: "طبعًا في تعديل خروج الأتوبيسات كان من 6:30 حتى 7 صباحًا هيكون دلوقتي من 5:30 حتى 6 صباحًا ليتناسب مع تعديل موعد الحظر الجديد حتى 5 صباحًا بعد أن كان 6 في الفترة الماضية".

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بموعد انتهاء عمل الأتوبيسات سيظل كما هو حتى الساعة السابعة مساء، وذلك لأن موعد بداية الحظر كما هو 8 مساء، حيث تعطي ساعة فرصة لعودة الأتوبيسات إلى الجراجات قبل الحظر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن أمس عن تعديل مواعيد الحظر لتبدأ من 8 مساء حتى 5 صباحًا، بعد أن كانت من 8 مساء حتى 6 صباحًا.

هيئة النقل العام رزق علي حظر التجوال فيروس كورونا

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