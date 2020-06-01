"الطيران المدني": تسيير رحلات جوية لإعادة المصريين خلال الأسبوعين المقبلين

كتب- محمد عبيد:

قالت وزارة الطيران المدني، اليوم الإثنين، أنها ستمد جسرها الجوي، خلال الأسبوعين المقبلين؛ لإعادة المصريين بالخارج، بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف حركة الطيران المنتظمة.

وأشار باسم عبد الكريم، المتحدث الإعلامي للوزارة، إلى أنه سيتم تسيير بعض الرحلات الاستثنائية إلى كل من بيروت وعمان ومسقط ودبي وجدة والرياض وبغداد وسيدني، خلال الأسبوعين المقبلين لإعادة المصريين من الخارج إلى بلادهم.

كانت سلطة الطيران المدني أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق؛ منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر؛ لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجها دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج؛ بسبب فيروس كورونا، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.