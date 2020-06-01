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هيكل يهيب بالإعلاميين توخي الحذر بشأن فيروس "كورونا"

04:42 م الإثنين 01 يونيو 2020
هيكل يهيب بالإعلاميين توخي الحذر بشأن فيروس "كورونا"

أسامة هيكل

القاهرة- أ ش أ:
أهاب أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اليوم الاثنين، بالعاملين بمجال الإعلام توخي الحذر واتباع كافة وسائل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.
وقال هيكل - على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة "يونسيف" - "دائمًا ما يكون الإعلامي في الصفوف الأولى لتغطية الأحداث، أهيب بالزملاء جميعًا توخي الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية".
وأضاف أن "الإعلامي هو المثل والقدوة في التوعية، فلنجعل من أفعالنا داعمًا لما نقدمه من توعية لجموع الشعب المصري، وستزول الجائحة بتكاتفنا جميعًا".
واختتم "أتمنى الشفاء العاجل لكل العاملين بالحقل الصحفي والإعلامي في جميع المؤسسات العامة والخاصة ولكل المصابين من شعب مصر العظيم".
وكان هيكل قد أجرى اتصالاً هاتفيًا بعدد من الإعلاميين المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.​

أسامة هيكل فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا

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