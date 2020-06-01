"القابضة للمياه" تطلق تطبيق "قراءتي" لتسجيل قراءات عدادات المياه على الموبايل

كتب- محمد عبد الناصر:

صرح المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الإثنين، بأنه في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أطلقت الشركة تطبيق الهاتف المحمول (قراءتي) لتسجيل قراءات عداد مياه الشرب، والمتاح بدءًا من اليوم على نظام التشغيل الأندرويد، وقريبًا ستتاح نسخة لنظام التشغيل "IOS".

وأوضح رسلان أن هذا التطبيق يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءات، وذلك لكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للمواطن تحميل التطبيق من خلال Google play، مجانًا، ويحتاج التسجيل لأول مرة تسجيل العميل بياناته الموجودة على فاتوره المياه، ويتميز تطبيق قراءتي المجاني بأنه يعتمد على تسجيل العميل القراءة الخاصة به في الخانة المخصصة للقراءة الحالية على التطبيق، كما يتيح للعميل إضافة صورة العداد؛ وهو ما يضمن للعميل أن تكون القراءة دقيقة بنسبة 100%.

ودعت الشركة القابضة جميع المواطنين إلى استخدام تطبيق "قراءتى" لتسجيل قراءة عداد المياه الخاص بهم؛ لحصولهم على فاتورة تعبر عن استهلاكهم الفعلي.

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