أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

"السياحة": ٥٠٪ زيادة في نسبة الإشغال بالفنادق التي تستوفي شروط السلامة الصحية

03:23 م الإثنين 01 يونيو 2020
"السياحة": ٥٠٪ زيادة في نسبة الإشغال بالفنادق التي تستوفي شروط السلامة الصحية

وزارة السياحة والآثار

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة السياحة والآثار، اليوم الإثنين، إنه تم السماح للفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، العمل بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية لها، بدءًا من اليوم، وفقا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والآثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، أن نسب الإشغال بالفنادق، خلال أيام عيد الفطر المبارك لم تتعد الـ25%، وفقًا للنسب المسموح بها ضمن اشتراطات السلامة الصحية.

وأشار العاصي إلى أن متوسط نسب الإشغال خلال أيام عيد الفطر المبارك بلغت ٨% في محافظة جنوب سيناء، و١٣% في محافظة البحر الأحمر، و٢٥% في مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، و٢٥% في محافظة الإسكندرية، و٤% في منطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، و٩% في محافظة القاهرة الكبرى.

وشدد مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية على أن لجان الفحص من قبل وزارة السياحة والآثار عملت طوال أيام العيد، كما تقوم بالمرور بصفة مستمرة على هذه الفنادق للتفتيش عليها والتأكد من تطبيقها جميع الاشتراطات، منوهًا بأن لجان الفحص المشتركة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلين من المحافظات المعنية، سوف تستأنف أعمال التفتيش اليوم على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل، وذلك للتأكد من استيفائها الاشتراطات وجاهزيتها لاستقبال الزائرين؛ حيث حصل قبل العيد عدد 78 فندقًا على شهادة السلامة الصحية من إجمالي 172 فندقًا كانت قد تقدمت للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من قِبَل وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

وزارة السياحة والآثار عبد الفتاح العاصي المنشآت السياحية المنشآت الفندقية عيد الفطر مجلس الوزراء

الخبر التالى:

بلاغ من نقيب المحامين إلى "الأموال العامة" بشأن غسيل أموال النقابة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 24985

    عدد المصابين

  • 6037

    عدد المتعافين

  • 959

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6148851

    عدد المصابين

  • 2727832

    عدد المتعافين

  • 370479

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم العالي: مصر فعليا 117 ألف إصابة كورونا وفق النموذج الافتراضي