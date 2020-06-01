"السياحة": ٥٠٪ زيادة في نسبة الإشغال بالفنادق التي تستوفي شروط السلامة الصحية

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة السياحة والآثار، اليوم الإثنين، إنه تم السماح للفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، العمل بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية لها، بدءًا من اليوم، وفقا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والآثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، أن نسب الإشغال بالفنادق، خلال أيام عيد الفطر المبارك لم تتعد الـ25%، وفقًا للنسب المسموح بها ضمن اشتراطات السلامة الصحية.

وأشار العاصي إلى أن متوسط نسب الإشغال خلال أيام عيد الفطر المبارك بلغت ٨% في محافظة جنوب سيناء، و١٣% في محافظة البحر الأحمر، و٢٥% في مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، و٢٥% في محافظة الإسكندرية، و٤% في منطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، و٩% في محافظة القاهرة الكبرى.

وشدد مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية على أن لجان الفحص من قبل وزارة السياحة والآثار عملت طوال أيام العيد، كما تقوم بالمرور بصفة مستمرة على هذه الفنادق للتفتيش عليها والتأكد من تطبيقها جميع الاشتراطات، منوهًا بأن لجان الفحص المشتركة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلين من المحافظات المعنية، سوف تستأنف أعمال التفتيش اليوم على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل، وذلك للتأكد من استيفائها الاشتراطات وجاهزيتها لاستقبال الزائرين؛ حيث حصل قبل العيد عدد 78 فندقًا على شهادة السلامة الصحية من إجمالي 172 فندقًا كانت قد تقدمت للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من قِبَل وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.