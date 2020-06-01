"القومي للسكان": نتابع أسباب زيادة السكان ولدينا ٧٥ مركزا على مستوى الجمهورية

كتب- مصراوي:

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشؤن الأسرة، إن المجلس القومي للسكان، له 3 اختصاصات وهي وضع الخطة السكانية، المتابعة وتقييم الأنشطة، والبحوث والمشاريع الاستشارية، مشيرًا إلى أنه ليس مسؤول عن تنفيذ الاستراتيجيات الحكومية، موضحا أن المبلغ المرصود للبحث منذ عام ٢٠١٧ 3 ملايين وكان لا تكفي.



وأضاف "توفيق"، في كلمته خلال اجتماع لجنه التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، لمناقشة موازنه المجلس القومي للسكان للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ أن لدينا ٧٥ مركزا على مستوى الجمهورية لمتابعه أسباب زيادة السكان "وليه الناس بتحب تخلف عيال كتير؟".

من جانبه قال الدكتور عبدالهادي القصبي، إن المجلس القومي للسكان غير فعال لأنه تابع لوزارة الصحة وبالتالي لا يخرج عن خطط الوزارة، موضحًا أن هذا أدى لتحديد اختصاصاته ويصعب عليه التعامل المباشر مع الجهات الأخرى إلا من خلال وزارة الصحة، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ توصيات لجنه التضامن التي سبق وأوصت بها وهي أما استقلال المجلس القومي للسكان أو تجميده.

من جانبه طالب النائب محمد أبو حامد، برفض موازنه المجلس القومي للسكان، مستندًا على رفض العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية التعامل مع المجلس خلال السنوات الماضية، وبالتالي مازالت أسباب رفض الموازنه التي سبق وأن رفضت اللجنه الموازنه من أجلها قائمة.



وتابع: "المجلس القومي للسكان، لم يقدم أي بحث للجنه التضامن علي مدار السنوات الماضية"، لافتًا إلى ضرورة استقلال المجلس حتى يتثنى للمنظمات الدولية التعامل معه أو أن يستقيل العاملين بالمجلس وينضمو لموظفي وزارة الصحة والسكان.