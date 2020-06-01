الأزهر تقرر منع دخول الجامعة دون ارتداء الكمامات
كتب - محمود مصطفى:
قررت جامعة الأزهر، منع دخول أي فرد للحرم الجامعي سواء التابعين لها أو القادمين من الخارج دون ارتداء الكمامة.
وأكدت جامعة الأزهر، خلال منشور وصل مصراوي نسخة منه، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
وطالبت جامعة الأزهر، المسئولين وأفراد الأمن الإداري أو التابعين لشركة الخدمات الأمنية متابعة ذلك بدقة، وتنفيذه درءا للمسئولية.
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