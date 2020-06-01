أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

تستكشف الطاقات البشرية.. مدبولي يستعرض تقرير إطلاق "طاقات" لتطوير الجهاز الإداري

01:38 م الإثنين 01 يونيو 2020
تستكشف الطاقات البشرية.. مدبولي يستعرض تقرير إطلاق "طاقات" لتطوير الجهاز الإداري

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن انتهاء الجهاز من إنشاء قاعدة بيانات طاقات، إن "(طاقات) تهدف إلى بناء قاعدة بيانات بالطاقات البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية تخص الاستشاريين، والمدربين، والمتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة؛ بهدف استكشاف الطاقات البشرية المتميزة التي تزخر بها الدولة المصرية"، مشيرًا إلى أن "طاقات" ستقوم أيضًا بتزويد الوزارات والهيئات وكل الجهات الحكومية باحتياجاتها من الاستشاريين والمدربين المحترفين والخبراء المتقاعدين.

جاء ذلك خلال اطّلاع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على تقرير عرضه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن انتهاء الجهاز من إنشاء قاعدة بيانات طاقات http://takat.caoa.gov.eg/، والتي تهدف إلى وجود خريطة قوى بشرية متاحة لدى الدولة؛ للاستفادة منها في تطوير وحدات الجهاز الإداري للدولة وتنمية قدرات موظفيه، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز أن "طاقات" تتضمن بداخلها 3 قواعد؛ الأولى هي قاعدة المتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة، وهي مخصصة لخبراء الجهاز الإداري للدولة ممن بلغوا سن المعاش القانوني أو تقاعدوا بمعاش مبكر، وذلك للاستعانة بجهودهم وخبراتهم عند الحاجة إليهم في أعمال استشارية أو تدريبية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، والقاعدة الثانية هي قاعدة بيانات الاستشاريين المعنية بضم بيانات الاستشاريين العاملين في مصر وخارجها والراغبين في تقديم خدماتهم للوحدات الحكومية على المستويين القومي والمحلي، بينما تختص القاعدة الثالثة ببيانات المدربين، وتستهدف هذه القاعدة المدربين المحترفين والذين يقدمون خدماتهم لجهات حكومية، كما ستتاح للراغبين في الاستفادة منها بالقطاع الخاص.

وتابع الشيخ بأن إنشاء "طاقات" يأتي في إطار إعطاء الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بموظفي الجهاز الإداري للدولة، ولم يقتصر الاهتمام على الموظفين الحاليين، بل امتد أيضاً إلى المتقاعدين منهم، إيماناً بكفاءتهم التي لا ينبغي أن تتوقف عند بلوغهم سن التقاعد؛ بل يجب مواصلة المسيرة ونقل هذه الخبرات إلى الأجيال المقبلة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الطاقات البشرية مصطفي مدبولي

الخبر التالى:

وزير الأوقاف يطلع محافظ جنوب سيناء على ضوابط أداء الصلاة بالمساجد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 24985

    عدد المصابين

  • 6037

    عدد المتعافين

  • 959

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6148851

    عدد المصابين

  • 2727832

    عدد المتعافين

  • 370479

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مواصفات وسعر جديد.. طرح 2 مليون كمامة قماش بالأسواق خلال أيام