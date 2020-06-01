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مطار القاهرة يستقبل رحلتَين استثنائيتَين تقلان 499 مصريًّا عائدًا من الكويت والرياض

12:04 م الإثنين 01 يونيو 2020
مطار القاهرة يستقبل رحلتَين استثنائيتَين تقلان 499 مصريًّا عائدًا من الكويت والرياض

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، رحلتَين استثنائيتَين سيرتهما شركة النيل والخطوط الكويتية؛ لعودة المصريين بالكويت والرياض، وعليهما 499 مصريًّا.

وقالت مصادر بالمطار إن رحلة شركة النيل للطيران وصلت المطار قادمةً من الرياض وعلى متنها 173 مصريًّا، بينما وصلت رحلة الخطوط الكويتية وعلى متنها 326 مصريًّا.

وتابعت المصادر بأنه تم إنهاء إجراءات وصولهم، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم، لمدة 7 أيام؛ للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

كانت سلطة الطيران المدني أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق؛ منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر؛ لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجها دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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