حدث ليلاً| الصحة تضيف علاج جديد لمصابي كورونا وترامب يعلق على الاحتجاجات



شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة كبيرة بالوفيات.. الصحة: 1536 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.

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متحدث الحكومة: 17% نسبة الاشغال مرضى كورونا بـ320 مستشفى

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية أتخذت كافة الإجراءات اللازمة لأحتواء أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" طبياً، قبل عيد الفطر المبارك، عندما تم دخول 320 مستشفى جديدة من أجل التخفيف عن مستشفيات الحميات والصدر، بالإضافة إلى التوسع فى العزل المنزلى للحالات البسيطة التى لا تحتاج الدخول مستشفى.

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ترامب معلقًا على الاحتجاجات: العالم يشاهدنا ويضحك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يحب استدعاء قوات الحرس الوطني، للسيطرة على الأوضاع في فيلادلفيا كما فعل في مينيسوتا.

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إنديانابوليس الأمريكية تفرض حظر تجوال ليلي بعد موجة عنف

فرض عمدة إنديانابوليس عاصمة ولاية إنديانا الأمريكية، جو هوجسيت، حظر تجوال، ليل الأحد، بعد ليلتين من الاحتجاج العنيف تسببا في أضرار واسعة النطاق في وسط المدينة، حسبكا ذكرت العربية.

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الصحة تُضيف دواء "الإيدز" ضمن بروتوكول علاج مصابي كورونا

أضافت اللجنة العلمية بوزارة الصحة، أحد العقارات التي تستخدم في علاج مصابي "الإيدز" ضمن بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، الذي حدثته يوم السبت الماضي.

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وزير التعليم: توزيع الكمامات وأدوات التعقيم مجانًا لطلاب الثانوية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إصدار فيديو لتوضيح الإجراءات المتخذة من أجل إتمام امتحانات الثانوية العامة.

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سلطات لوس انجلوس تحتجز أكثر من 400 شخص خلال احتجاجات السبت

أعلن قائد شرطة لوس أنجلوس مايكل مور، عن إلقاء القبض على حوالي 400 شخصا، خلال الاضطرابات التي وقعت ليلة أمس السبت بالمدينة.

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كورونا في الوطن العربي: السعودية تتجاوز الـ 85 ألف إصابة ومصر ضعف وفياتها

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد- 19" بالوطن العربي إلى 289 ألفًا و972 إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 3667 حالة. وعلى الرُّغم من أن السعودية تصدرت مؤشر الإصابات؛ حيث تجاوزت الـ85 ألف إصابة اليوم، فإن وفيات مصر التي بلغت 959 اقتربت من ضعف وفياتها التي بلغت 503 حالات وفاة. وتذيلت كل من سوريا وليبيا واليمن موريتانيا كلا المؤشرين: الإصابات والوفيات.

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طوارئ وحظر تجوال.. ولايات أمريكية تحاول السيطرة على الأوضاع (فيديو)

بدأت سلطات الولايات الأمريكية، في اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة الاضطرابات التي ضربت البلاد على خلفية مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصول أفريقية الاثنين الماضي، أثناء اعتقاله في مينيابوليس.

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روسيا تعلن موعد توفير دواء لعلاج مصابي كورونا

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن شحنات الدواء الروسي "أفيفافير" لعلاج حالات الإصابة بالفيروس التاجي ستبدأ في 11 يونيو.

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تمديد حظر التجول ونشر جنود في عدد من المدن الأمريكية تأهبا لمزيد من الاضطرابات

مدد عدد من المدن الامريكية حظر التجول خلال ليل الأحد وانتشر جنود الحرس الوطني تأهبا لحدوث المزيد من الاضطرابات بحلول الليل في أعقاب اندلاع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في اليوم السابق.

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