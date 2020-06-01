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الحالة السادسة تحت القبة.. إصابة النائب يوسف الشاذلي بـ"كورونا"

12:56 ص الإثنين 01 يونيو 2020
الحالة السادسة تحت القبة.. إصابة النائب يوسف الشاذلي بـ"كورونا"

النائب يوسف الشاذلي

(مصراوي):

كشفت مصادر برلمانية، إصابة النائب يوسف الشاذلي عضو مجلس النواب، عن دائرة إبشواي بمحافظة الفيوم بفيروس كورونا، ليسجل الإصابة السادسة بين نواب البرلمان.

وقالت المصادر لـ"مصراوي"، إن النائب أجرى التحاليل والآشعة اللازمة التي أثبتت بالفعل إيجابية الحالة وإصابته بالفيروس.

وكان الأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمود فوزي، أعلن في وقت سابق إصابة النائب عيد هيكل بفيروس كورونا ليسجل الإصابة الخامسة بين أعضاء البرلمان، حيث كشفت مصادر برلمانية مطلعة، إصابة النائب هشام مجدي، عضو مجلس النواب عن بني سويف بفيروس كورونا، فضلًا عن إصابة النائبة شيرين فراج ونشوي الديب إلى جانب النائب عمرو وطني.

يوسف الشاذلي فيروس كورونا مجلس النواب

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