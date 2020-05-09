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نقيب الأطباء: اقترحت فرض حظر كلي بسبب كورونا.. وهذه أسبابي

11:04 م السبت 09 مايو 2020
نقيب الأطباء: اقترحت فرض حظر كلي بسبب كورونا.. وهذه أسبابي

نقيب الأطباء

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إنه تقدم بمقترح مع الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لتطبيق حظر كلي لمدة أسبوعين حتى نهاية شهر رمضان، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح نقيب الأطباء في حوار لمصراوي يُنشر لاحقًا، أن هذا المقترح طلب ورأي شخصي منه ومن الدكتورة شيرين غالب ولا يمثل النقابة بشكل عام، التي لها طريقة في مثل هذه المقترحات والقرارات بأن يتم تداولها والتوافق بإجماع بين أعضائها.

وأضاف: "قد نختلف في الموضوع ولا أدعي أنني متخصصا في الوبائيات، ولكن المنطق العام يقول ذلك وكذلك منطقي كطبيب ومن التجارب التي شاهدناها في دول أخرى، وفي النهاية هذا المقترح قابل للتداول بالقبول أو الرفض، إذ أنني لم أطلب تنفيذه فورا، بل طلبت فقط دراسته والنظر له".

وأشار "خيري" إلى أن هذه الفترة تمثل فترة عدم عمل متواصل لعمال اليومية، وأقل إنتاجية، وبالتالي نتوقع أن يؤدي الحظر الكامل إلى انحسار الوباء خلال فترة قصيرة، ومنع انتشاره بالنظر إلى زيادة أعداد الإصابات مؤخرًا.

نقيب الأطباء فرض حظر كلي

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