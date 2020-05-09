القوى العاملة: تعيين 5572 شاباً بينهم 24 من ذوي الهمم بالشرقية

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 5572 شاباً بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة الشرقية من بينهم 24 من ذوى الهمم، فضلا عن توفير 2491 فرصة عمل بالشركات في مدن المحافظة، واعتماد 135 عقد عمل بالخارج وتم مراجعة 240 تفويضا ووكالة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بها 304 فرصة عمل.

وأوضح الوزير في بيان اليوم، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية أشار إلى قيامها خلال مارس الماضي بزيادة عدد المشتغلين 318 عاملا غير منتظم واستخراج كارنيهات لهم، والتحويل الطبي لـ 7 عمال بمبلغ 23 ألف جنيه، ورعاية اجتماعية لـ 6 حالات وفاة، و16 مولودا و10 حالات زواج بمبلغ 75 ألف جنيه.

وقال مدحت الغمراوي وكيل الوزارة، مدير المديرية، إن المديرية أوقفت قبل تعليمات الوزير، العمل مؤقتا اعتبارا من 25 مارس الماضي بخطط التفتيش الدوري المعمول بصفة مؤقتة لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل علي 1042 منشأة، وتحرير 256 محضرا للمنشآت المخالفة بعد اعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات.

وأشار مدير المديرية، إلى أن المديرية، أجرت في مجال السلامة والصحة المهنية، التفتيش على 368 منشأة كثيفة العمالة، وتم منح 184 منشأة المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وتم تحرير 184 محضر سلامة وصحة مهنية للمنشآت المخالفة.

وأوضح الغمراوي، أنه جرى إلحاق عدد 800 صبى ببرنامج التدرج المهني وألحق ببرنامج التدريب التحويلي 450 صبيا ومتابعة ذلك من خلال مفتشي العمل، كما تم التفتيش على 337 منشأة يعمل بها أطفال وأسفر التفتيش عن تحرير 11 محضراً للمنشآت المخالفة للقانون.

وأشار إلى أنه تم قياس مستوى مهارة 1793 مواطناً واستخراج تراخيص مزاولة حرفة بنفس العدد، بناء على الطلبات المقدمة منهم للحصول عليها للاستفادة منها في العمل بداخل البلاد أو توثيقها من الخارجية المصرية للاستفادة منها عند الحصول على فرصة عمل بالخارج.

وفي مجال عمل المرأة، أجرت المديرية تفتيشا على 636 منشأة للتأكد من حصولها على حقوقها التي كفلها لها القانون مثل عدم قيامها بالأعمال الضارة بصحتها وحصولها على أجازة وضع ورعاية الطفل وغيرها وأسفر التفتيش عن تحرير 85 محضراً للمنشآت المخالفة.