مثول رئيس تحرير المصري اليوم للتحقيق بنقابة الصحفيين بسبب مقالات نيوتن

كتب- مصطفى علي:

استمعت لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، والمشكلة من خالد ميري وكيل النقابة ومحمد شبانة السكرتير العام والمستشار باسم الطيب نائب رئيس محلس الدولة، إلى أقوال عبد اللطيف المناوي رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، حول مدى مسئوليته عما نشر بمقالات نيوتن بالجريدة عن سيناء.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أحال المناوي الى النقابة لإتخاذ الإجراءات التأديبية ضده.

وفي بداية التحقيق، أثبت خالد ميري وكيل النقابة ورئيس اللجنة التحقيق، أنه ترك أمر التحقيق ونتيجته للزميلين عضوى اللجنة محمد شبانة السكرتير العام والمستشار باسم الطيب، وذلك بعد الاطلاع على خطاب المناوي للنقابة بشأن مقالات ميري عن نيوتن بجريدة الأخبار.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر القرار رقم 16 لسنة 2020 بشأن ما نُشر من مقالات بصحيفة المصري اليوم وموقعها الإلكتروني، حول سيناء تحت اسم مستعار " نيوتن ".

وقرر المجلس إلزام الصحيفة وموقعها الإلكتروني بنشر وبث اعتذارًا واضحاً وصريحاً للجمهور عن المخالفات التي ارتكبتها وذلك خلال ثلاثة أيام، وإلزامها بإزالة المحتوى المخالف من الموقع الإلكتروني، ودفع غرامة مقدارها 250 ألف جنيه، وحجب الباب الذى نُشرت وبُثت به المواد المخالفة بالصحيفة والموقع الإلكتروني لمدة ثلاثة أشهر.

ونشرت الجريدة عدة مقالات في زاوية "وجدتها" للكاتب نيوتن، على مدى 4 أيام متتالية تحمل مطالبات بعزل سيناء عن مصر واختيار حاكم خاص بها وتدويلها وتحويلها إلى منطقة حرة عالمية غير خاضعة للقوانين المصرية.