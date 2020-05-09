بالصور.. تعقيم وتطهير مقر النقابة العامة للمحامين
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كتب- مصطفى علي:
نفذ وفد من المتخصصين حملة تعقيم وتطهير لمقر النقابة العامة للمحامين، بشارع رمسيس، اليوم السبت.
جاء ذلك، وبحسب بيان، عقب تواصل النقيب رجائي عطية، مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، الخميس الماضي في هذا الشأن، كما سيتم تحديد موعد لتعقيم مقار النقابات الفرعية بالتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
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