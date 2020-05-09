مصدران يكشفان حقيقة فيديو سحل مواطن مصري في السعودية

كتب- أسامة علي:

قال أحمد زكي، نائب رئيس الاتحاد العام للجالية المصرية في السعودية- الرياض- إنهم لم يتمكنوا حتى الآن من حقيقة الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن سحل أحد المواطنين على أيدي قوات الشرطة السعودية.

وأضاف لمصراوي، السبت: "خلال ساعات هنعرف الموضوع، ومش عارفين إذا كان صح ولا مفبرك".

وكشف مصدر من أبناء الجالية المصرية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حقيقة الأمر، وقال لم يحدث.

وقال المصدر لمصراوي: "ما تم تداوله على مواقع السوشيال ميديا فيديو مفبرك من قناة الجزيرة"، ودلل على أن الفيديو مفبرك بقوله: "الشرطة السعودية لا ترتدي بناطيل جينز أو كوتشي في القدم".

وتداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو، يزعم قيام السلطات السعودية بسحل مواطن مصري أمام السفارة المصرية بالرياض.

وأضاف المصدر، أن الجزيرة فبركت الفيديو وهو غير حقيقي، بعدما نشرت جريدة الرياض السعودية خبر حول إلقاء القبض على مواطن مصري، قام للتحريض على التظاهر أمام السفارة المصرية في الرياض، عبر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مقيم من الجنسية المصرية يحرض بعض العالقين في السعودية على إثارة الشغب أمام سفارة دولته بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فايروس كورونا.

وأكد المصدر أن عملية القبض تمت من محل سكنه وليس من أمام السفارة المصرية، بعد نشر الفيديو، موضحا أن المواطن المصري يعمل حلاقا وتأثر عمله بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فايروس كورونا، وتم القبض عليه وشخص آخر قام بتصويره.