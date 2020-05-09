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هل تتعرض الأرض لـ"كرات نارية ضخمة".. البحوث الفلكية يوضح

12:48 م السبت 09 مايو 2020
هل تتعرض الأرض لـ"كرات نارية ضخمة".. البحوث الفلكية يوضح

هل تتعرض الأرض لـ"كرات نارية ضخمة"

كتب- يوسف عفيفي:
قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ما نشر عبر بعض المواقع الإلكترونية بشأن تعرض الأرض لكرات نارية ضخمة غير صحيح، موضحا أنها تسمى بزخات الشهب.

وأوضح القاضي لمصراوي، أن آلالاف من زخات الشهب (الأجسام النارية) تسقط على الأرض بشكل موسمى ومستمر ولا خوف منه.

وعن أضرار هذه الزخات، أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه ليس لها أي أضرار أو أي أخطار جسيمة.

وزخات الشهب، عبارة عن حدث فلكي يُلاحظ فيه عدد من الشهب المنطلقة من نقطة واحدة في السماء ليلاً، هذه الشهب تنشأ عن تيارات من الحطام الكوني تدعى النيازك، والنيزك يمكن أن يكون جزيئات الغبار أو شظايا من المذنب أو كويكب حيث تدخل هذه النيازك الغلاف الجوي للأرض بسرعات عالية جداً وفي مسارات متوازية.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية، نشرت تقريرا عن اكتشاف دراسة جديدة، حول تعرض الأرض لهجوم مستمر من الفضاء -"كرات نارية ضخمة"- حيث تمطر السماء أكثر من 16 ألف كيلو جرام من المواد الفضائية "نيزك" بكتلة تزيد عن 50 جراما للمادة الواحدة، على كوكب الأرض كل عام.

زخات الشهب الكرات النارية كوكب الأرض البحوث الفلكية

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