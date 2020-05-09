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نقابة الأطباء تنعي "الدكتور دراز" تاسع شهداء كورونا

12:43 م السبت 09 مايو 2020
نقابة الأطباء تنعي "الدكتور دراز" تاسع شهداء كورونا

نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن، الدكتور أحمد عزت دراز نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية للطب الوقائي، والذي وافته المنيه إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء عمله.

وقالت النقابة في بيان اليوم السبت، إن دراز "لم يتوان عن أداء واجبه رغم كبر سنه واصابته بعدد من الأمراض المزمنة وتواجد في الخطوط الأولى لمكافحة الوباء".

وأوضحت ان دراز هو تاسع شهداء النقابة في أزمة كورونا.

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نقابة الأطباء شهداء كورونا فيروس كورونا

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