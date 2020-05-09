مطهرات بدون كحول وكمامات متعددة الاستخدامات.. خطة استثنائية لـ"البحث العلمي" لمواجهة كورونا

كتب- محمد نصار:

قدمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رؤية مصر 2030 إلى مجلس النواب وذلك فيما يتعلق بعام "2020 – 2021" بعد التعديلات عليها نتيجة ظهور فيروس كورونا المستجد.

وتستهدف الحكومة من خلال أكاديمية البحث العلمي تنفيذ خطة عمل استثنائية بمبلغ 30 مليون جنيه لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتتمثل الخطة في التركيز على حسن استغلال المخرجات للمبادرات والمشروعات والبرامج الجارية بالأكاديمية ضمن خطتها الاستراتيجية المعلنة والتي تنفذ على أرض الواقع منذ 2018.

وتركز الخطة على توجيه كل المبادرات والتحالفات والمخرجات والأدوات والمنصات لإيجاد حلول تطبيقية مبتكرة وسريعة للتعامل مع الأزمة بالتوازي مع حشد مجتمع البحث العلمي المصري والمبتكرين والمخترعين ورواد الأعمال والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتقديم حلول لمشكلات محددة بصورة عاجلة.

وترتكز أهداف الأكاديمية على التصنيع والإنتاج الفوري لمجموعة 3 منتجات على النحو التالي:

- مطهرات للأسطح والمباني والمنشآت العامة ومعقمات جل وسبراي طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية كمرحلة أولى.

- بحوث ودراسات عاجلة على إنتاج مطهرات ومعقمات لا تعتمد على الكحول الإيثيلي حتى نتغلب على نقص الكحول وارتفاع سعره.

- إنتاج محلي لكمامات "ماسكات طبية" مبتكرة ومتعددة الاستخدامات وقابلة للتعقيم أو تغيير الفلتر طبقا للمعايير الدولية.

وحول الخطوات المزمع تنفيذها في إطار خطة البحث العلمي لمواجهة فيروس كورونا:

- إتاحة قواعد بيانات البراءات والمتعلقة بصناعة أجهزة طبية أو خدمات دوائية تساعد في مجابهة وباء كورونا على منصة بنك الابتكار المصري، وإجراء مجموعة من الدراسات الإستراتيجية بواسطة المجالس النوعية بالأكاديمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمستقبلية والصحية والأمن الغذائي والتعليم والبحث العلمي في مرحلة ما بعد كورونا، ونشر بعض كتب الثقافة العلمية حول جائحة كورونا، وتوظيف كل برامج التعاون الدولي لخدمة الأهداف السابقة.

- العمل على إنتاج وحدات تعقيم مبتكرة ومتحركة للأفراد توضع على مداخل المنشآت وتعمل أتوماتيكيًا وتقيس درجات الحرارة عن بعد وتسجل بعض البيانات الأساسية وتستخدم مواد تعقيم آمنة على الجلد والملابس والبيئة ومعتمدة من الجهات الدولية.

- تطوير برامج تطبيقية "موبايل آب" لتتبع المرضى والمخالطين، والتصنيع المحلي لأجهزة التنفس وتطوير شبكات الغازات الموجودة بالمستشفيات من خلال وحدات تحكم بحيث تساعد في خدمة عدد أكبر من المرضى، واكتشاف مواد معقمة ومطهرة طبيعية وطرق استخلاص اقتصادية.

- إجراء دراسات وراثية وبائية وإحصائية على كوفيد - 19 تساعد في تطوير طرق الرعاية الصحية والعزل وتطوير طرق العلاج.

- قيام تحالف البتروكيماويات بتصنيع وإنتاج المطهرات، إذ قام بإنتاج حاليًا ما يقرب من 10 آلاف طن يوميًا من المواد المطهرة والمعقمة والتي ساعدت وتساعد في تعقيم وتطهير الجامعات والمستشفيات والمنشآت الحكومية، وفي تعقيم وتطهير أكثر من 60 منشأة حتى الأن، حيث يتم

الإنتاج من خلال تحالف البتروكيماويات بمعهد بحوث البترول.

- تم الإعلان عن المنح الاستثنائية من مبادرة "طبق فكرتك" على الموقع الرسمي لأكاديمية (eg.sci.asrt.www)، واستهدفت المنح ابتكار حلول جديدة واستخدام أدوات التصنيع السريعة واسعة الانتشار، مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد وماكينات CNC لتصميم كمامات يمكن إعادة استخدامها بعد تغيير الفلتر فقط، وتصميم وحدة تحكم أو جهاز تنفس صناعي بسيط منخفض التكلفة وسهل الاستخدام وسهل البناء في إطار زمني طارئ، وتطوير منسوجات معالجة ومضادة للميكروبات للعاملين في مجال الرعاية الصحية لحمايتهم وتقليل انتشار العدوى، بالإضافة إلى استخلاص الزيوت العطرية من النباتات الطبية والعطرية، والتصنيع المحلي لمعقم أيدي طبقا للمعايير العالمية لا يعتمد على الكحول، وتطوير مجموعات تشخيصية للكشف عن فيروس كورونا وطرق تشخيص أخرى مبتكرة ودعم البحوث الجارية على فيروس كورونا، وفي هذا الإطار، تم تلقي نحو 560 مقترحا منهم 108 من المراكز والمعاهد البحثية، و294 من الجامعات، و158 من جهات أخرى.

- تم إطالق الهاكاثون المصري الافتراضي، وهي مبادرة وطنية لتوحيد الجهود والموارد واستخدام سلاح العلم والتكنولوجيا في مواجهة الوباء والمساعدة في الحد من انتشار الفيروس في مصر وإيجاد الحلول التكنولوجية اللازمة للتعامل مع الأخطار الناتجة في حالة تفشي الفيروس بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان، والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية ومؤسسات المجتمع المدني، والهاكاثون المصري الافتراضي الأول يستهدف مهارات وإبداع الشباب الخبراء وغيرهم لإيجاد حلول تكنولوجية ذكية، ويقدم الهاكاثون جميع أنواع الدعم الفني والتقني والمادي للأفكار الفائزة، وتم تلقي أكثر من 120 فكرة ومشروعا في النسخة الأولى من كافة المجالات التكنولوجية المختلفة للخروج بأفضل الأفكار العملية والمبادرة في تطبيقها وتنفيذها ومد المجتمع بها في أسرع وقت.

ويقدم الهاكاثون الدعم الكامل في كل صوره حيث يتم تقديم دعم فني بأفضل الخبراء المتخصصين في كافة المجالات العلمية والدعم التقني بأكثر من 20 معملا تكنولوجيا متخصصا في جميع أنحاء الجمهورية لتنفيذ الأفكار وتطبيقها والدعم المالي اللازم للتنفيذ والجوائز العينية.