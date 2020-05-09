غداً.. فوازير سينما مصر ومحاضرات "ابدأ حلمك" على اليوتيوب

كتب-محمد عاطف:

تبث وزارة الثقافة، في الخامسة والنصف من مساء غد الأحد، على قناتها بموقع يوتيوب، حلقة جديدة من حلقات فوازير رمضان، يتضمن مشهدا جديدا من أحد أهم الأعمال السينمائية الخالدة رؤية وإخراج خالد جلال .

وفي التاسعة والنصف مساء تذاع إحدى محاضرات مشروع الورشة الدائمة لمشروع "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل والتي يقدمها البيت الفني للمسرح.

وذلك ضمن الأنشطة التي تقدمها وزارة الثقافة، خلال شهر رمضان، حيث يتوالى عرض حلقات فوازير سينما مصر، التي تأتى ضمن نشاط الأجندة الرقمية لوزارة الثقافة خلال شهر رمضان المعظم وتعد أحد فعاليات المبادرة الإليكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".