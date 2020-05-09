رئيس جهاز العاشر من رمضان: استكمال أعمال المرافق لقطع أراضي الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، إنه جار استكمال تنفيذ أعمال المرافق بقطع أراضي الإسكان الاجتماعىيبالحي السكني الـ١٥ بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح شاهين، في بيان، أنه يجري حاليا تنفيذ أعمال الطرق من طبقتي "السن - الأسفلت" بالحي السكني الـ15 وربطه بالطرق الرئيسية بالمدينة، وذلك تنفيذا للخطة التى يتبعها جهاز المدينة لسرعة الانتهاء من كافة اعمال المرافق بمناطق أراضى الاسكان الاجتماعى، وفى إطار تسليم قطع الأراضى للفائزين بها في التوقيتات المحددة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بكافة المشروعات، ولا سيما مشروعات الاسكان والبنية الأساسية بالمدن الجديدة، مع اتخاذ كافة إجراءات الوقاية لحماية العاملين بتلك المشروعات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.