أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

"طفلان بصحة جيدة".. حالتا ولادة بمستشفى العجوزة للعزل (صور)

12:30 ص السبت 09 مايو 2020
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور رامي عادل مدير مستشفى العجوزة المخصص للعزل، إجراء حالتي ولادة لمصابتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) اليوم الجمعة.

وقال عادل عبر حسابه على فيسبوك: "خلال ساعات الصيام إلى ما بعد وقت الإفطار، قام الفريق الطبي بإجراء حالتي ولادة لمرضى كورونا، ليصل إلى الحياه طفلة وطفل كاملين النمو".

وأوضح أن الطفلين بصحة جديدة، وكذلك حالة أمهاتهما، متابعًا: "دائما يأتي الأمل من الألم".

مستشفى العجوزة المخصص للعزل فيروس كورونا ولادة فيسبوك

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 8476

    عدد المصابين

  • 1945

    عدد المتعافين

  • 503

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3932896

    عدد المصابين

  • 1313004

    عدد المتعافين

  • 274422

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:3 أسباب.. لماذا قفزت إصابات كورونا في مصر منذ بداية مايو؟ (تفاعلي)