أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

لاستخدامها في الكليات.. جامعة الأزهر تبدأ تصنيع كبائن تعقيم متعددة الوظائف

11:39 م الجمعة 08 مايو 2020
لاستخدامها في الكليات.. جامعة الأزهر تبدأ تصنيع كبائن تعقيم متعددة الوظائف

كبائن تعقيم

كتب- محمود مصطفى:


أعرب الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، عن تقديره لأعضاء اللجنة التنفيذية بلجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لاجتهادهم في تصنيع نموذج كابينة تعقيم ذاتية متعددة الوظائف قابلة للفك والتركيب إلى قطع يسهل نقلها لتكون البداية لصناعة كبائن أخرى يتم توزيعها على الكليات.

وأوضحت جامعة الأزهر في بيان لها، الجمعة، أن الكابينة عبارة عن هيكل معدني معالج ومغطي بالإلكتروستاتيك، وفواصل الرأسية عبارة عن ألواح ستانلس مجلفنه ومفرغة بتقطيع الليزر، ومزودة من الداخل برشاشات، وبها خزان علوي يحتوي على سائل التعقيم، وآخر خارج الكابينة، مثبتين2على قاعدة مرتفعة عن الأرض، محدد عليها أماكن الأرجل، ومصممة بها إطار من نباتات صناعية وموزعة بأماكن مختلفة للشعور بالاطمئنان، وأسفلها صندوق لتجمع مخلفات التطهير والتعقيم.

وأشارت إلى أنه يتم استخدام الأشعة فوق البنفسجية في التطهير بعمل ذراع لها يستخدم في تطهير بعض المواد والملابس و القضاء على البكتيريا والفيروسات العالقة بها، فضلا عن دائرة متكاملة لقياس درجة الحرارة بجهاز متطور يكون قريبًا من الوجه والشخص في داخل الكابينة، متصلا بشاشة يراها الشخص حتى إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة.

وتابعت:" الكابينة بها دائرة حماية أمنية متكاملة، تشمل كشف المواد المحظورة عن طريق جهاز معتمد من شركة ألمانية بإعطاء ضوء وإنذار، ووحدة لرصد وتوثيق الدخول والخروج عن طريق كاميرا للمراقبة، وخلفها عاكس للصورة، حتى لا يحتاج المستخدم الى إرشادات اثناء وجوده بداخل الكابينة".

وتوجد بالكابينة وحدة خارجية ملاصقة للكابينة، لتطهير الأيدي بالطرق العادية دون الدخول إليها، مدونا عليها مطبوعات وإرشادات للوقاية من فيروس كورونا، وطرق بسيطة للتخلص من النفايات، وحساسات تعمل أوتوماتيكيا حتى توفر في الطاقة، ولتنبيه المستخدم للدخول والاستخدام والخروج.

ويوجد بالكابينة نموذج مصغر لخلايا ضوئية منتجة للطاقة، لعمل الأشعة في حالة انقطاع أو عدم توافر تيار الكهرباء.

كبائن تعقيم محمد المحرصاوي جامعة الأزهر فيروس كورونا

الخبر التالى:

الأمين العام للبحوث الإسلامية يحذر من "شهادة الزور" (فيديو)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 8476

    عدد المصابين

  • 1945

    عدد المتعافين

  • 503

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3932896

    عدد المصابين

  • 1313004

    عدد المتعافين

  • 274422

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:3 أسباب.. لماذا قفزت إصابات كورونا في مصر منذ بداية مايو؟ (تفاعلي)