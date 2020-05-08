​القوى العاملة: أكثر من 33 ألف عامل غير منتظم بالقليوبية حصلوا على منحة الـ500 جنيه

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين 1530 شابًا من بينهم 36 من أصحاب الهمم منهم 8 أناث و28 ذكور، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوي العاملة بالقليوبية وذلك من بين 4483 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل.

وقال الوزير في بيان اليوم، إن المديرية، تابعت صرف منحة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة بالقليوبية، حيث بلغ إجمالي عدد العمالة التي صرفت من مكاتب البريد والبنك الزراعي المصري حتى الآن 33 ألفا و432 عاملًا مستحقًا.

وأوضح أن إجمالي ما تم صرف للمنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، والتي قررها وزير القوى العاملة لتداعيات فيروس كورونا بلغ 2 مليون و448 ألفا و500 جنيه، لنحو 4 آلاف و879 عاملا مستحقا للمنحة حتى أول مايو الجاري.

وتابع: "بلغ إجمالي ما تم صرفة للرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والمساعدات علي هذه الفئة المسجلة بالمديرية خلال شهري مارس وأبريل الماضي 98 ألف جنيه منها زواج 36000 جنيه، ومنحه مولود 14 ألف جنيه، وعمليات جراحية بإجمالي 22 ألف جنيه، وإعانة وفاه 26 ألف جنيه".

وأوضح وكيل الوزارة مدير المديرية محمد طه، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، أشار إلى أن المديرية أجرت قياس مستوى مهارة 1652 عاملًا على المهن المختلفة، واستخراج 1766 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق شهادتين قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و11 خطابًا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن.

كما أوقفت قبل تعليمات الوزير، العمل مؤقتًا اعتبارًا من 25 مارس الماضي بخطط التفتيش الدوري المعمول بصفة مؤقتة لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 778 منشأة دوريًا، أسفر عن تحرير 288 محضرا ، وإجراء التفتيش على 179 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وتم تحرر لها 112 محضرًا ، وبلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 242 شكوى تم تسوية 18 منها وديًا، وإحالة 55 للقضاء، وحفظ 100 شكوى، ومازالت هناك 69 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأوضح مدير المديرية، أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة هذه الأوضاع وتم التفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 271 منشأة ، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة ، وتوفير مهمات الوقاية للعاملين بالمديرية أثناء قيامهم بمهامهم لحمايتهم.​