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"لو خوفنا الدنيا هتبوظ".. تعرف على آخر رسالة لطبيب الشرقية المتوفى بكورونا (فيديو)

10:09 م الجمعة 08 مايو 2020
"لو خوفنا الدنيا هتبوظ".. تعرف على آخر رسالة لطبيب الشرقية المتوفى بكورونا (فيديو)

فيروس كورونا

كتب- محمد سامي:

أعلنت الإدارة الصحية بمنيا القمح، اليوم الجمعة، وفاة الدكتور أحمد عزت دراز نائب مدير الإدارة الصحيه للطب الوقائي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، في مستشفى العزل بعد تدهور حالته الصحية.

كان دراز، وجه رسالة اختص بها موقع "مصراوي" وسجلها من داخل غرفة العناية المركزة، إلى زملائه من أطباء وتمريض، وطالبهم بالتحلي بالشجاعة وعدم الخوف، قائلًا: "إذا إحنا خوفنا الدنيا كلها هتبوظ" وطالبهم ببذل أقصى درجات الجهد والعمل من أجل رسالتهم السامية.

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الدكتور أحمد عزت الإدارة الصحية بمنيا القمح أحمد عزت الإدارة الصحيه للطب الوقائي فيروس كورونا

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