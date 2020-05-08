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مطار مرسى علم يستقبل 32 مصريًا قادمين من تونس

05:26 م الجمعة 08 مايو 2020
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كتب- محمد عبيد:
استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم الجمعة، رحلة طيران جديدة لعالقين مصريين بالخارج، قادمة من أحد المطارات التونسية، تقل 32 راكبًا، ضمن الرحلات الاستثنائية لعودة العالقين بالخارج.

وقال مصدر بالمطار إن رحلة الطيران وصلت مساء اليوم الجمعة، قادمة من تونس، تقل على متنها 32 راكبًا من المصريين العالقين بتونس، فور وصولهم قامت الخدمات الأرضية بمطار مرسى علم بتوجيه معدات الخدمات للطائرة، وبدأ رجال الطب الوقائي في إجراءات التعقيم المتبعة للركاب.

تونس مطار مرسى علم الدولي المطارات التونسية الطب الوقائي

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