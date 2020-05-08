أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

"القومي لنقل الدم" يحصل على شهادة الجمعية الأمريكية: الأرقى عالميًا

04:39 م الجمعة 08 مايو 2020
"القومي لنقل الدم" يحصل على شهادة الجمعية الأمريكية: الأرقى عالميًا

الدكتور إيهاب سراج، مدير عام خدمات نقل الدم القومي

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور إيهاب سراج، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، حصول المركز القومي لنقل الدم المركز الرئيسي لخدمات نقل الدم القومية والذي يشمل 28 مركزًا إقليمياً على مستوى الجمهورية، على شهادة الجمعية الأمريكية لبنوك الدم للمرة الثالثة على التوالي، وهي أرقى شهادة على مستوى العالم في مجال بنوك الدم.

وقال "سراج" في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، إن صلاحية الشهادة الحالية حتى نهاية عام 2021.

وأضاف أن شهادة الجمعية الأمريكية لبنوك الدم، أعلى شهادة عالمية في مجال بنوك الدم، وحصلنا عليها للمرة الثالثة، بدون أي ملاحظات أو نقطة سلبية في التقرير الصادر مؤخرًا، في المراجعة التي حدثت من الجمعية خلال زيارتها الأخيرة إلى مصر نهاية العام الماضي.

وأشاد مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، بجهود جميع العاملين بالمركز القومي لبنوك الدم والذين استطاعوا الوصول لهذا الإنجار، لافتا إلى دور قسم الجودة في ذلك والذي وصفه بـ"ملحمة لم تتكرر في تاريخ خدمات الدم".

IMG-20200508-WA0002

وزارة الصحة شهادة الجمعية الأمريكية المركز القومي لنقل الدم بنوك الدم

الخبر التالى:

مطار مرسى علم يستقبل 32 مصريًا قادمين من تونس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7981

    عدد المصابين

  • 1887

    عدد المتعافين

  • 482

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3871718

    عدد المصابين

  • 1293333

    عدد المتعافين

  • 270118

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد ظهور حالات كورونا.. عزل 500 أسرة بقرية في المحلة الكبرى -صور