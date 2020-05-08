أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

القوى العاملة: رحلة "مصر للطيران" المؤجلة تغادر الكويت الأحد المقبل

02:24 م الجمعة 08 مايو 2020
القوى العاملة: رحلة "مصر للطيران" المؤجلة تغادر الكويت الأحد المقبل

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا، اليوم الجمعة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وبحسب بيان اليوم، قال المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، إن السفير طارق القوني، سفير مصر بدولة الكويت، أكد أن رحلة مصر للطيران المؤجلة منذ يوم 31 مارس 2020 ستغادر الكويت الأحد المقبل 10 مايو الجاري.

وأوضح القوني، أن مكتب مصر للطيران في الكويت سيتواصل مع حاملي تذاكر السفر على هذه الرحلة لإفادتهم ببيانات التذاكر الجديدة وتفاصيل وإجراءات الحجر الصحي في أحد فنادق القاهرة على نفقتهم الخاصة، أو الحجر في إحدى المدن الجامعية على نفقة الدولة.​

محمد سعفان القوى العاملة الكويت مصر للطيران

الخبر التالى:

البطريرك الأول للكنيسة.. الكنائس تقرع أجراسها احتفالًا بعيد استشهاد القديس مارمرقس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7981

    عدد المصابين

  • 1887

    عدد المتعافين

  • 482

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3871718

    عدد المصابين

  • 1293333

    عدد المتعافين

  • 270118

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان