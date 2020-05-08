تأجيل الدراسة وتوقف مشروعات التنمية.. الحكومة ترد على 16 شائعة

كتب- أسامة علي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها تأجيل العام المقبل، وغلق مستشفى النجيلة أمام المصابين بكورونا، وتعرض قناة السويس لخسائر فادحة بسبب كورونا.

ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على عدد من الشائعات هذا الأسبوع:

شائعات حول كورونا

أكد المركز الإعلامي لمجلس الووراء، عدم صحة 7 شائعات تم تداولها من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيروس كورونا المستجد.



وجاءت ردود المجلس على الشائعات على النحو التالي:

1- نفت منظمة الصحة العالمية مشاركتها في أي تقرير تحليلي للإصابات بفيروس كورونا في مصر مع أي جهة إعلامية وناشدت كافة المرسسات الإعلامية استقصاء المعلومات من مصادرها المباشرة والموثوقة.

2- التشديد على ضرورة تشغيل مصانع المواد والمنتجات الغذائية والأدوية بكامل طاقتها للتمكن من سد الاحتياجات الخاصة بالمواطنين مع تأمين كافة مستلزمات الإنتاج بالمصانع

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ربط استلام مشروعات البحث بدفع المصروفات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد برفض استلام المشروعات البحثية من الطلاب نتيجة عدم سداد المصروفات الدراسية.

وأضاف الوزارة، أن عملية تسليم المشروعات البحثية أو الأكواد الخاصة بالطلاب غير مرتبطة بدفع المصروفات المدرسية، وسيتم استلام كافة الأبحاث المقدمة من الطلاب خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو الجاري.

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تأجيل الدراسة

أكدت وزارة التربية والتعليم، عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بتأجيل العام الدراسي الجديد "2020 – 2021" لأجل غير مسمى.

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تعرض قناة السويس لخسائر فادحة بسبب كورونا

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بتعرض قناة السويس لخسائر فادحة نتيجة أزمة كورونا.

وأضاف المركز، في تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، أن حركة الملاحة في القناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية.

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توقف مشروعات "التنمية المحلية في صعيد مصر"

أكدت وزارة التنمية المحلية، عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بتوقف العمل بالمشروعات القومية في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نتيجة فيروس كورونا.

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إنشاء كيان وسيط لإلحاق طلاب الثانوية والشهادات المعادلة بالجامعات

أكدت التعليم العالي والبحث العلمي، عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بإنشاء كيان وسيط لإلحاق طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالجامعات.

وأضافت وزارة التعليم العالي، إن عملية التحاق الطلاب بالجامعات ستتم وفقًا لإجراءات نظام التنسيق وقواعد المجموع والتوزيع الجغرافي دون أي تغيير.

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ارتفاع أسعار اللحوم في منافذ التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بارتفاع كبير في أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين.

وقالت وزارة التموين، إن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة ثابتة دون زيادات.

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رفض استلام الأبحاث ورقيا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم تسليم المشروعات البحثية المقدمة من الطلاب إما ورقيا للمدرسة التابع لها الطالب، أو إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية للوزارة، وذلك تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور.

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شروط انتقائية للقبول بالجامعات العام المقبل

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بوضع شروط انتقائية لقبول الطلاب بالجامعات بدءًا من العام الدراسي المقبل.

وأضاف المركز، في تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، أنه تم التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

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إضافة "KG3" لمرحلة رياض الأطفال

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مرحلة رياض الأطفال كما هي مكونة من سنتين فقط ولم يتم إضافة أي سنوات جديدة لها.

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