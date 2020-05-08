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غدا.. تطهير مقر النقابة العامة للمحامين لمواجهة كورونا

01:37 م الجمعة 08 مايو 2020
غدا.. تطهير مقر النقابة العامة للمحامين لمواجهة كورونا

نقابة المحامين

كتب- مصطفى علي:

قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه سيجري تطهير مقار النقابة العامة للمحامين غدًا السبت.

وأضاف نقيب المحامين، في بيان، اليوم الجمعة: تنفيذًا لاتفاقي أمس مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة سيجري تطهير مبنى النقابة العامة صباح السبت من الثانية عشرة ظهرًا.

كما سيجري تطهير مقار النقابات الفرعية في التوقيت الذي سيتم الاتفاق عليه مع كل منها.

تطهير نقابة المحامين رجائي عطية فيروس كورونا

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