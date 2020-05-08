"اتهم المصريين بالإلحاد".. برلماني يطالب بالتحقيق مع "النمنم"

كتب - أحمد علي:

طالب النائب اللواء شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، النائب العام بالتحقيق مع حلمي النمنم وزير الثقافة السابق في التصريحات التى اطلقها حول أن عدد الملحدين في مصر يقدروا بالملايين، وأن عدد الشباب الذين طالبوا أن يتحولوا عن الإسلام إلى ديانات آخرى يقدروا بمئات الآلاف مايمثل إساءة للدولة المصرية وللمسلمين.

وتابع الجندي، في بيان الخميس: "لابد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع كل من تسول نفسة اللعب أو احداث فتنة مجتمعية وإظهار المصريين بالملحدين.

وأوضح وكيل اللجنة الدينية أن مصر "صدّرت الإسلام إلى العالم وهي بلد الأزهر ومنبع العلم والعلماء والدين الإسلامي هو دين الوسطية والاعتدال والحق ومصر التي كرمها الله فى قرآنه".

وتساءل الجندي: "لصالح من تلك الإساءة؟ وهل نحن في وقت تتحمل فيه الدوله تلك الفتن والمؤامرات؟، ففي الوقت الذي يضرب فيه الجيش والشرطة المثل أمام العالم في محاربة الإرهاب والإجراءات الحكومية غير المسبوقة التى شهد لها العالم في مواجهة فيروس كورونا، نجد من يتعمد التشويه"، مؤكدًا لابد من وقفه مع النفس وردع لمن يحدث وقيعه ويبث شائعات ويشوه سمعة الوطن بأحاديث لاتستند إلى واقع.

وشدد الجندي: "مصر أكبر من الفتن ومثل تلك الأقوال مجرد زوبعه في فنجان ولكن أعيب على من تقلد منصب وزاري وكان دورة تثقيف المجتمع أن يكون ذلك فكره فمصر التي لا يعرفها النمنم، بلد القيم والمبادئ والأمن والآمان وتضم بين جنباتها أكثر من ألف مأذنه وفخر لأي إنسان أن يكون مصري".

وطالب الجندي، وزير الثقافة السابق بالإعتذار واتخاذ النائب العام للإجراءات القانونية ضده وضد كل من تسول له نفسه الإساءة للوطن وعلى الأزهر الشريف مواجهته وملاحقته هو ومن على شاكلته قضائيًا.​