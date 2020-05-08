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غدًا.. محمود يس والسبعاوى يتحدثان عن "العصيان" على "يوتيوب" هيئة الكتاب

05:01 ص الجمعة 08 مايو 2020
غدًا.. محمود يس والسبعاوى يتحدثان عن "العصيان" على "يوتيوب" هيئة الكتاب

محمود يس

تذيع قناة الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، على قناتها على "يوتيوب"، في التاسعة من مساء غد السبت؛ لقاء خاصًا للفنان القدير محمود يس والمخرج أحمد السبعاوي؛ ناقش تفاصيل وأسرار مسلسل "العصيان"، مع جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2004.

وتتيح الهيئة أرشيفها الإبداعي والثقافي المرئي والمطبوع لجمهور الثقافة ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، والمستمرة مع إبقاء الحكومة المصرية على الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

كما أتاحت الهيئة عبر بوابة وزارة الثقافة المصرية أكثر من 130 عنوانًا من إصداراتها؛ بخلاف المجلات العلمية والثقافية، للإطلاع والتحميل المجاني.​

محمود يس أحمد السبعاوي يوتيوب مسلسل العصيان

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