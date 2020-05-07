صندوق التنمية الثقافية يبدأ مبادرة "صنايعية مصر" على الإنترنت

كتب- محمد عاطف:

بدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية، في بث محاضرات التدريب عن بعد في فنون التصميم والزخرفة ضمن مبادرة "صنايعية مصر" على شبكة الإنترنت، وذلك لحين استئناف التدريب والتطبيقات العملية داخل الورش بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط.

وقال الدكتور فتحي عبدالوهابرئيس الصندوق، في بيان له اليوم الخميس، إن مبادرة "صنايعية مصر"، التي أطلقها رئيس الجمهورية للتدريب المهني والحرفي لحماية التراث وإعادة إحيائه، وينفذها صندوق التنمية الثقافية بمركز الفسطاط للحرف التقليدية لتدريب الشباب من سن 18 وحتى 40 عامًا على حرف: "الخزف، النحاس، التطعيم بالصدف، القشرة ، الخيامية، الحلي التراثية"، في المناطق التي ترتفع فيها نسبة البطالة، ويتم تأهيلهم وإكسابهم خبرات تتيح لهم الحصول على فرص عمل وإقامة مشروعات صغيرة.

وبلغ عدد الشباب المشارك في المبادرة أكثر من 120 شاب وفتاة، تم اختبارهم من خلال لجنة مشكلة من المتخصصين، وبدأ تنفيذ المشروع في شهر أكتوبر 2019، والمرحلة الثانية في فبراير 2020.