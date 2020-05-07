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حظر البوفيه والشيشة.. تعرف على الضوابط الجديدة لتشغيل المطاعم السياحية

11:41 م الخميس 07 مايو 2020
حظر البوفيه والشيشة.. تعرف على الضوابط الجديدة لتشغيل المطاعم السياحية

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر عبدالفتاح العاصي رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية، وكيل أول وزارة السياحة، الضوابط العامة التي يجب الإلتزام بها في تشغيل الفنادق شريطة العمل بنسبة إشغال 25% من إجمالي الطاقة الفندقية اعتباراً من 15 مايو الجاري، وبنسبة 50% اعتباراً من بداية شهر يونيو المقبل.

وجاءت أبرز الضوابط العامة التي يجب الإلتزام بها في تشغيل الفنادق والمنتجعات في إطار جائحة كورونا المستجد.

-15 مايو 2020: المرحلة الأولى التشغيل التجريبي بنسبة إشغال بحد أقصى 25% ويشمل ذلك "سياحة اليوم الواحد" من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق.

-1 يونيو 2020: التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق.

وجاءت الضوابط الجديدة لتشغيل المطاعم كالتالي:

- حظر خدمة البوفيه تمامًا، والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً.

- حظر تقديم الشيشة.

- قياس درجات الحرارة لرواد المطعم.

- ترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسي على المائدة الكبيرة.

- الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع.

- وضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم.

اشتراطات خدمات الإشراف الداخلي وغسيل الملابس:

- تطهير الغرف بشكل يومي باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى.

- اتباع تعليمات وزارة الصحة، وتنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن العامة والمراحيض العامة باستخدام المطهرات التي تقررها وزارة الصحة.

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