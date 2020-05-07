حظر البوفيه والشيشة.. تعرف على الضوابط الجديدة لتشغيل المطاعم السياحية
كتب- يوسف عفيفي:
أصدر عبدالفتاح العاصي رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية، وكيل أول وزارة السياحة، الضوابط العامة التي يجب الإلتزام بها في تشغيل الفنادق شريطة العمل بنسبة إشغال 25% من إجمالي الطاقة الفندقية اعتباراً من 15 مايو الجاري، وبنسبة 50% اعتباراً من بداية شهر يونيو المقبل.
وجاءت أبرز الضوابط العامة التي يجب الإلتزام بها في تشغيل الفنادق والمنتجعات في إطار جائحة كورونا المستجد.
-15 مايو 2020: المرحلة الأولى التشغيل التجريبي بنسبة إشغال بحد أقصى 25% ويشمل ذلك "سياحة اليوم الواحد" من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق.
-1 يونيو 2020: التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق.
وجاءت الضوابط الجديدة لتشغيل المطاعم كالتالي:
- حظر خدمة البوفيه تمامًا، والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً.
- حظر تقديم الشيشة.
- قياس درجات الحرارة لرواد المطعم.
- ترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسي على المائدة الكبيرة.
- الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع.
- وضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم.
اشتراطات خدمات الإشراف الداخلي وغسيل الملابس:
- تطهير الغرف بشكل يومي باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى.
- اتباع تعليمات وزارة الصحة، وتنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن العامة والمراحيض العامة باستخدام المطهرات التي تقررها وزارة الصحة.
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