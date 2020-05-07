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السبت.. محمود يس والسبعاوي يتحدثان عن "العصيان" على يوتيوب هيئة الكتاب

11:09 م الخميس 07 مايو 2020
السبت.. محمود يس والسبعاوي يتحدثان عن "العصيان" على يوتيوب هيئة الكتاب

محمود يس

كتب- محمد عاطف:

تذيع قناة الهيئة المصرية العامة للكتاب، على قناتها على يوتيوب فى التاسعة من مساء بعد غد السبت، لقاء خاصا للفنان محمود يس والمخرج أحمد السبعاوي؛ يناقش تفاصيل وأسرار مسلسل "العصيان"، مع جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2004 .

وتتيح الهيئة أرشيفها الإبداعي والثقافي المرئي والمطبوع لجمهور الثقافة، ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، والمستمرة مع إبقاء الحكومة المصرية على الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا.

وأتاحت الهيئة عبر بوابة وزارة الثقافة المصرية، أكثر من 130 عنوانا من إصداراتها؛ بخلاف المجلات العلمية والثقافية، للإطلاع والتحميل المجاني.

محمود يس أحمد السبعاوي يوتيوب هيئة الكتاب مسلسل العصيان معرض القاهرة الدولي للكتاب وزارة الثقافة المصرية

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