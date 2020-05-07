3رحلات استثنائية تصل القاهرة لمصريين عالقين بالكويت

كتب - محمد عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، ثلاث حلات استثنائية سيرتهم الخطوط الكويتية لعودة المصريين العالقين بالكويت، لـ 600 مصريا من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد .

صرحت مصادر بمطار القاهرة، بأن رحلات الخطوط الكويتية الثلاث وصلت المطار قادمة من الكويت وعلى متنهم 600 مصريا، كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .