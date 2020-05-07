العقد الأضخم.. "سلامة" يكشف قيمة إسناد إعلانات مترو الأنفاق لمؤسسة الأهرام

كتب- مصطفى علي:

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن إسناد إعلانات هيئة مترو الأنفاق التابعة لوزارة النقل، هو أضخم عقد حصلت عليه مؤسسة الأهرام في الفترة الأخيرة، وهو العقد الأكبر من حيث القيمة في العقود الإعلامية بشكل عام، مؤكدًا أن قيمة العقد بلغت 600 مليون جنيه.

وأضاف "سلامة"، في بيان اليوم الخميس، أنه تم إجراء مفاوضات كثيرة مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعقدت عدة جلسات لوضع الخطوط التفصيلية لهذا الاتفاق، لأنه يشمل عددا من المتعلقات الكثيرة بهيئة المترو من حيث المحطات الجديدة، والقديمة، بالإضافة إلي الإذاعة الداخلية بالمحطات، ومراحلها المتعددة، وجميع مشتملات المترو.

وأوضح، أنه أثناء جلساته مع وزير النقل توصلوا إلى رؤية مشتركة وافقت عليها وزارة النقل، وتم عرضها على مجلس الوزراء ووافق عليها اليوم، مضيفًا أن هذه الخطوة مهمة وتعد بابًا جديدًا لتطوير مهنة الإعلان في مصر وإضافة كبير إليها، ونستطيع أن نعمل فيها بشكل جيد يحقق مصلحة مؤسسة الأهرام وهيئة المترو ووزارة النقل.

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أنه سيتم توقيع البرتوكول، يوم الاثنين المقبل في مقر وزارة النقل، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وتابع: "أن مجال إعلانات المترو جديد وواعد، ولذلك تخوف منه الآخرين على اعتبار أن عمل الإعلانات به يشبه المغامرة، ولكننا نراهن عليه من خلال خبرتنا في هذا المجال، ونحن في وكالة الأهرام لدينا خبرة في هذا الأمر تجعلنا نتعامل مع مثل هذا النوع من الإعلانات بواقع خبرتنا التي امتدت لأكثر من 50 عام في مجال إعلانات الطرق والمدن وغيرها من المجالات الإعلانية المختلفة".

وكشف أن وكالة الأهرام للإعلان هي من الوكالات العريقة جداً في سوق الإعلانات بمصر، مؤكدًا أنها كانت تدير مرافق مهمة جدًا، وعلى رأسها مدينة شرم الشيخ بالكامل، بالإضافة إلى المطارات الموجودة بها، ومؤتمرات الشباب التي تعقد فيها وغيرها، فضلاً عن مطار القاهرة، وأيضاً المجال الرياضي من ملاعب وخلافه، كانت الوكالة حاصله عليهم لفترة طويله، منوهاً إلي أن وكالة الأهرام لديها خبرة كبير جداً في مجال الإعلانات.