كورونا مصر: معدل الإصابات اليومية يلامس 400.. و1168 حالة في 3 أيام (تفاعلي)

كتب- أشرف جهاد وأحمد جمعة:

واصل معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا صعوده في مصر، ولامس اليوم حاجز الـ400 حالة إصابة جديدة، بعد ساعات من إعلان الحكومة توقعاتها يتجاوز الإصابات اليومية الـ400 إصابة.

وخلال الـ3 أيام الماضية فقط، سجلت وزارة الصحة المصرية 1168 حالة إصابة، وهو ما يعني تقلص المدة الزمنية التي كان يحتاجها المؤشر لتسجيل ألف إصابة لأقل من 3 أيام، وذلك لأول مرة منذ ظهور الفيروس.

واقتربت مصر من الوصول للألف الثامنة من إصابات كورونا، بتسجيل 7981 إصابة مؤكدة حتى الآن.

كانت مصر سجلت أول ألف إصابة بعد 51 يومًا، ثم الألف الثانية بعد 8 أيام، وظلت المدة الزمنية في انخفاض تباعًا، حيث بلغت 6 أيام لتسجيل الألف الثالثة وكذلك الرابعة، و4 أيام لتسجيل الألف الخامسة والسادسة، و3 أيام في السابعة.

في المقابل، واصل المعدل الإجمالي للوفيات بالنسبة لإجمالي الإصابات انخفاضه التدريجي، واقترب من المعدلات العالمية بهبوطه اليوم إلى 6%، بعد أن كان قبل يومين 6.2%. وسبق أن بلغ المؤشر 7.5% قبل أيام.

ويبلغ متوسط معدل الوفيات العالمي المُسجل لدى منظمة الصحة العالمية 5.3%، وفق الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في المنظمة.

ويرجع تراجع المعدل العام للوفيات إلى الارتفاع الكبير في عدد الإصابات اليومي، واستقرار الوفيات اليومية عند معدلاتها.

وسجلت مصر اليوم 13 وفاة جديدة ليترفع إجمالي الوفيات إلى و482 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات اليوم بـ 393 حالة جديدة، وهي أكبر مستوى للإصابات اليومية، ووصل مجموع الإصابات المؤكدة إلى 7981 حالة.



واستقر مؤشر التعافي عند مستوياته المرتفعة نسبيا، وخرج 72 مصابًا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1887 متعافيا. فيما ارتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ليصبح 2378 حالة.