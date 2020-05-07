"خطة النواب" تنتقد انخفاض إيراد البريد السريع.. ورئيس الهيئة يرد

كتب- أحمد علي:

أثار مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، إشكالية انخفاض إيرادات الهيئة القومية للبريد فيما يتعلق بخدمة البريد السريع، مقارنة بما يحققه القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.

وأوضح مصطفى سالم، أن الإيرادات من خدمة البريد السريع بالهيئة القومية لا يمثل سوى ٦% مما يحققه القطاع الخاص عن نفس الخدمة والذي يصل إلى مليار و٣٠٠ مليون.

وأشار النائب، إلى أن هناك توصية بمراجعة هذا الأمر، إلا أنه لا نعلم أين وصلت حتى الآن، خصوصا وأن الفارق كبير جدا.

من جانبه رد عبده علوان، رئيس الهيئة للبريد، مؤكدًا أن الهيئة لها بعد اجتماعي في تحديد الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك دعم في هذه الأسعار مما يخفض جزء من الأرباح.

وأكد "علوان"، أن في القطاع الخاص يكون هناك حد أدنى في الأوزان بينما في الهيئة يكون الحساب على حسب الوزن.

فيما عقب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قائلا: "لكن الفرق ميبقاش ٩٤%"، مشيرًا إلى أن البريد المصري لديه فرصة كبيرة في زيادة الإيرادات.

وأشار عيسى، إلى أن الهيئة لديها ٤ آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، وعلينا الاستفادة من الخدمات العملاقة، حيث يوجد هناك مجال واسع جدا للتعامل مع المدخرات خصوصا وأن مكاتب البريد لها مصداقية شعبية كبيرة.