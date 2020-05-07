الحكومة تناقش إنشاء شركة جديدة لإدارة وتشغيل وصيانة المترو ووسائل النقل الكهربائي
كتب- محمد غايات:
ناقش اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم الخميس، الترخيص لكل من وزارة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك الاستثمار القومي، والهيئة القومية للأنفاق، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة، بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي باسم "الشركة المتحدة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي".
ويأتي ذلك وفقا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة الجديدة ستكون مسئولة عن إدارة وتشغيل وصيانة خطي المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
7588
عدد المصابين
-
1815
عدد المتعافين
-
469
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3755341
عدد المصابين
-
1245415
عدد المتعافين
-
263831
عدد الوفيات
إعلان